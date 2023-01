Berner Kabarettist in Thun – Bänz Friedli räumt auf Der Titel von Bänz Friedlis neuem Programm «S isch kompliziert» passt zum Start ins neue Jahr: Aufräumen, sortieren und vielleicht etwas mehr Ordnung schaffen, heisst die Devise. Barbara Donski

Bänz Friedli ist zu Gast in Thun. Foto: PD

«Er stellt sich einfach hin und erzählt.» So soll Peter Bichsel einmal Bänz Friedlis Kabarett charakterisiert haben. Friedli erzählt, sinniert und philosophiert und kommt vom Hundertsten in Tausendste. «Und dies, ohne den billigen Lacher zu suchen, ohne sein Publikum mit Flachwitzen zum schenkelklopfenden Brüllen zu bringen», wie es Kurt Keller, Medienverantwortlicher des Thuner Kultursoufflé, bei welchem der Berner Kabarettist am nächsten Samstag zu Gast ist, ausdrückt.