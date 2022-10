Forschung zu Banken und Finanzkrisen – Bändiger der Märkte Wie hängen Schieflagen von Banken und Wirtschaftskrisen zusammen? Drei Experten auf diesem Gebiet erhielten am Montag den Nobelpreis für Ökonomie, darunter der Ex-US-Notenbankchef Ben Bernanke. Nikolaus Piper

Mit dem Nobelpreis für Ökonomie werden häufig wissenschaftliche Leistungen gewürdigt, deren Konsequenzen für das Leben normaler Menschen nur sehr schwer zu vermitteln sind. In diesem Jahr ist das anders. Das Nobelpreiskomitee in Stockholm zeichnete am Montag drei Ökonomen aus, die sich mit drei sehr praktischen Fragen auseinandersetzten: Wozu sind Banken da? Wie müssen sie aussehen, damit sie ihre gesamtwirtschaftliche Funktion erfüllen können? Und was ist zu tun, wenn sie diese Funktion nicht mehr erfüllen?



Der erste Preisträger hatte, was ungewöhnlich genug ist, bereits reichlich Gelegenheit, seine Theorien in der Praxis einem Härtetest zu unterziehen. Ben Bernanke, 69, war von 2006 bis 2014 Präsident der amerikanischen Notenbank Federal Reserve in Washington. In seine Amtszeit fiel die globale Finanzkrise. Seinen Entscheidungen ist es vermutlich zu verdanken, dass die Krise im September 2008 im letzten Moment eingedämmt werden konnte, was die Welt vor einer katastrophalen Depression ähnlich der Weltwirtschaftskrise von 1929 bewahrte.

Bankkrisen als Ursache von schweren Wirtschaftskrisen

Bernanke konnte dabei auf seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten zurückgreifen. Seit den 1980er-Jahren hatte er über die Weltwirtschaftskrise geforscht, zunächst in Stanford und danach in Princeton. Die Krise – es war die schlimmste der neueren Geschichte – zu erforschen, bezeichnete er einmal als den «Heiligen Gral der Ökonomie». Heute arbeitet Bernanke bei der Brookings Institution, einer Denkfabrik in Washington. Kern seiner Erkenntnis: Bankkrisen sind nicht die Folge, sondern die Ursache von schweren Wirtschaftskrisen. Wäre es gelungen, die Banken zu stabilisieren, dann wäre aus dem Bankenkrach von 1929 eine Rezession geworden, aber keine Depression. Erst der Zusammenbruch mehrerer Banken habe aus der Krise die Weltwirtschaftskrise gemacht.

Neben Bernanke wurden die beiden Ökonomen Douglas W. Diamond, 69, aus Chicago und Philip H. Dybvig, 67, aus St. Louis ausgezeichnet. Alle drei hätten entscheidend dazu beigetragen, «die Rolle von Banken, besonders in Finanzkrisen besser zu verstehen», heisst es in der Erklärung des Nobelkomitees. Diamond und Dybvig zeigten in Modellen, wie Banken Liquidität schaffen, wie sie Informationen über ihre Kreditnehmer sammeln und welche Rolle staatliche Regulierungen für die Stabilität des Finanzsystems spielen. «Die Preisträger haben die Grundlagen gelegt für unser modernes Verständnis davon, warum man Banken braucht, warum sie verletzlich sind und wie man damit umgehen soll», sagte John Hassler, Mitglied des Nobelkomitees, vor Journalisten in Stockholm. Sie hätten auch gezeigt, wie wichtig staatliche Einlagensicherungen für die Stabilität der Wirtschaft sind.



Bemerkenswert ist, dass der Wirtschaftsnobelpreis für die drei Bankenforscher in diesem Jahr mitten in einer schweren Wirtschaftskrise verliehen wird. Deren Ursache liegt zwar in Russlands Krieg gegen die Ukraine und damit ausserhalb des Finanzsektors. Energiekrise und Inflation können aber leicht auf Banken überspringen. Der Wirtschaftshistoriker Harold James von der Universität Princeton sagt: «Es ist eine sehr wichtige Bestätigung der Tatsache, dass die Instabilität des Finanzsystems die Wirtschaftsentwicklung gefährden kann – und diese Bestätigung kommt in einem äusserst heiklen Moment.» Für Bernankes Leistungen als Theoretiker und Praktiker sei dies eine einzigartige Anerkennung.

Bernanke steht in der Kritik

Es gibt aber auch Kritik an der Auszeichnung. Peter Bofinger, früheres Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, meint: «Mit dem Nobelpreis wird eine Theorie geehrt, die verantwortlich dafür ist, dass Ökonomen die Finanzkrise nicht erkannt haben». Nach dieser Theorie brauchten die Banken die Ersparnisse der Haushalte, damit sie Kredite vergeben können. Sie träten also als reine Zwischenhändler von Ersparnissen auf und könnten so auch wenig Schaden anrichten. «In der Realität können Banken jedoch unabhängig von Erspartem Kredite schaffen und damit riesige Kreditblasen schaffen, mit denen Immobilienblasen finanziert werden. Wenn diese platzen, ist die Krise da. Die Finanzkrise ist genau so verursacht worden.»



Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, kritisiert Bernanke. Der hatte vor der Finanzkrise die anhaltend niedrigen Zinsen mit einer «Sparschwemme» (savings glut) erklärt. Krämer sieht diese These durch die Entwicklung in der Euro-Zone widerlegt. Die Europäische Zentralbank habe nach dem für sie überraschenden Anstieg der Inflation ihre Schätzungen des natürlichen Zinses immer weiter nach oben revidiert. Ausserdem habe sich Bernanke stark gemacht für Durchschnittszinsen als Ziel. Diese Strategie müsse als gescheitert betrachtet werden.

Tatsächlich war Bernankes Politik in der Finanzkrise selbst heftig umstritten. Damals ging es um die von Journalisten so genannte Bernanke-Doktrin. Diese Doktrin, so beschreibt es Andrew Ross Sorkin, ein Autor der «New York Times», im Buch «Too Big to Fail», geht so: Erstens sei es nicht die Aufgabe von Notenbanken, Kreditgeber und Investoren vor den Folgen ihrer Entscheidungen zu schützen. Zweitens aber könnten Entwicklungen auf den Finanzmärkten so schwere Folgen für die Gesamtwirtschaft haben, dass die Notenbank dies in ihrer Politik doch berücksichtigen muss. Ein eingebauter Widerspruch also. Im August 2008, als Notenbanker und Finanzmarktexperten aus der ganzen Welt zum regulären geldpolitischen Symposium nach Jackson Hole in den Rocky Mountains kamen, wurde Bernankes Doktrin von den meisten als willkürlich und unpraktikabel verworfen.



Davor hatte die Fed zusammen mit der Regierung von George Bush die Investmentbank Bear Stearns und den Versicherungs- und Finanzkonzern AIG gerettet. Als die Fed dann jedoch die Investmentbank Lehman Brothers gegen alle Erwartungen am 15. September 2008 untergehen liess, brach an der Wall Street Panik aus, und das Weltfinanzsystem stand vor dem Kollaps. Erst danach griffen die Fed und die Regierung in Washington so entschlossen ein, dass das Schlimmste verhindert werden konnte. Es dauerte noch bis in den Oktober, bis sich die Finanzmärkte stabilisiert hatten.



Anders als die übrigen Nobelpreise geht der für Ökonomie nicht auf das Vermächtnis von Alfred Nobel zurück, sondern wurde 1968 von der Schwedischen Nationalbank gestiftet und 1969 zum ersten Mal verliehen. Der Preis ist mit rund 900'000 Euro dotiert und wird am 10. Dezember zusammen mit den anderen Nobelpreisen in Stockholm überreicht. Die meisten Preisträger bisher waren Amerikaner. Der einzige Deutsche war der Bonner Ökonom Reinhard Selten, der den Preis 1994 gemeinsam mit John Nash und John Harsanyi für seinen Beitrag zur Spieltheorie erhielt.



