Wegen Bau von neuem Bahnhofzugang – Bäckerei Glatz schliesst Filiale am Hirschengraben Die Bäckerei-Confiserie Glatz schliesst per Ende August überraschend die prominente Filiale am Berner Hirschengraben. Mit ein Grund ist offenbar der Hirschengraben-Umbau.

Der geplante Umbau des Hirschengrabens soll 2029 fertig sein. Foto: Beat Mathys (Archiv)

Der Hirschengraben verliert per Ende August einen seiner prominentesten Gewerbebetriebe: Auf diesen Zeitpunkt schliesst die Bäckerei Glatz ihre dortige Filiale, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. «Nebst dem Ablauf des ordentlichen Mietvertrags» sei auch «der anstehende Umbau des Berner Hirschengrabens ein gewichtiger Grund für die Schliessung», schreibt das Berner Traditionsunternehmen in der Mitteilung.

Wieder Bedienung am Tisch

Ein kurzfristiger Ersatz ist offenbar nicht geplant, der Betrieb fokussiere nach der Schliessung der Hirschengraben-Filiale auf seine anderen Stadtfilialen, heisst es im Communiqué. So wurde der Standort an der Mittelstrasse im Sommer 2022 komplett umgebaut und im Oktober als Café-Lounge wiedereröffnet. In diesem Jahr steht zudem der Umbau der Filiale Marktgass-Passage bevor.



Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, dass in allen Glatz-Cafés künftig wieder am Tisch bedient werde und damit trotz der Filialschliessung sämtliche Mitarbeitenden weiter beschäftigt werden könnten.

Übernahme von Langnauer Tuiles-Bäckerei

Gleichzeitig mit dem Abbau in Bern kommunizierte Glatz zudem einen Ausbau in der Region, und zwar mit der Übernahme der Tuiles-Bäckerei Wegmüller in Langnau durch das Glatz-Unternehmen Berner Mandelbärli AG. Laut dem Communiqué arbeiten die Inhaber der Tuiles-Bäckerei-Wegmüller, Björn und Sabrina Wegmüller, bei der Mandelbärli AG weiter.

Die Tuiles-Bäckerei Wegmüller ist für die Produktion von des Mandelgebäck Tuiles bekannt, das unter anderem weiterhin bei Globus-Delicatessa erhältlich sein wird. Geschlossen hingegen werden die Backstube und der kleine Verkaufsladen in Langnau.



Glatz will sich mit dem Kauf der Tuiles-Bäckerei Wegmüller für die Zukunft neu aufstellen, wie es in der Mitteilung heisst. Zwei Familienbetriebe in fünfter Generation würden unter einem Dach vereint, sie stünden für «Innovation und Tradition, die auch in Zukunft gelebt werden und die Kundschaft begeistern sollen», lässt sich Inhaber Thomas Glatz in der Mitteilung zitieren.



«Das Geschäft mit den Tuiles, Lebkuchen und Geschenkboxen laufe «super» und seit «mit ein Grund» für den Verkauf, lassen sich Björn und Sabrina Wegmüller zitieren. Zudem ermöglicht er ihnen, künftig Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bringen.











