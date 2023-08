Sommerliebe-Festival – Badi wird zum Technoclub Im Freibad Ostermundigen steigt eine grosse Elektro-Party. Badehosenwetter hin oder her. Michael Feller

Der Berner Marco Biagini packt nicht ausschliesslich die Badehose ein, wenn er heute in die Badi Ostermundigen fährt. Der Musikproduzent und DJ, der unter dem Namen Kellerkind auftritt, ist Teil des illustren Aufgebots von DJ-Grössen aus dem In- und Ausland, die zum Festival Sommerliebe geladen sind. Auch Mau P, Carla Durschi und Anthik bringen ihre Elektro-Musik unter das tanzfreudige Volk. Für den Sprung ins Wasser ist es laut gängigen Meteo-Apps eher etwas frisch – aber die haben sich diesen Sommer ja auch schon geirrt. Wie bei einem Festival warten auch Essensstände – und wer noch nicht genug in der Menschenmenge gebadet hat, zieht weiter zur Afterparty in Bern.

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

