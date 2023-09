Badeunfall in Bern – 17-Jähriger in der Aare ertrunken Am Dienstagabend wurde ein Sierra Leoner aus dem Kanton Bern leblos aus dem Wasser geborgen. Er verstarb im Spital.

Der Jugendliche stieg beim Schönausteg ins Wasser und geriet kurz darauf in Schwierigkeiten. Foto: Raphael Moser

Am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr ist es in Bern zu einem tragischen Badeunfall in der Aare gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stieg ein 17-jähriger Sierra Leoner aus dem Kanton Bern beim Schönausteg ins Wasser. Bereits wenig später geriet er in Schwierigkeiten und trieb leblos den Fluss hinunter.

Drittpersonen konnten den im Wasser treibenden Jugendlichen zusammen mit der Polizei bergen. Die Einsatzkräfte begannen mit Hilfe eines Passanten sofort mit der Reanimation, welche später durch ein Ambulanzteam weitergeführt wurde. Der Jugendliche wurde ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

PD/ske

