Wacker Thun – Badertscher gewinnt sein Schlüsselspiel Die Berner Oberländer Handballer bezwingen den HSC Suhr Aarau 26:20. Wertvoll ist der Sieg auch für ihren neuen Cheftrainer. Adrian Horn

Remo Badertscher jubelt über seinen ersten Sieg als Wackers starker Mann. Foto: Markus Grunder

Ist er das? Ist ers wirklich?

Wer Remo Badertscher in seinen ersten Auftritten als Coach Wacker Thuns erlebt, traut bisweilen seinen Augen und auch den Ohren nicht. Er strahlt Ruhe aus, eine wohltuende Gelassenheit, für die er nun wirklich nicht bekannt war. Als Martin Rubins Assistent trat er an der Seitenlinie mitunter gar oft in Erscheinung, gerade im Dialog mit den Unparteiischen. Doch offensichtlich ist der 39-Jährige in der Lage, sein Verhalten der Rolle anzupassen. Im Startspiel verblüffte er während eines Time-outs, als er geradezu väterlich auf seine Leute einwirkte, ihnen nach einer schwierigen Phase zu verstehen gab, dass doch alles gut sei. Die Akteure glänzten in den darauffolgenden Angriffen. Es war ein starker Moment des neuen Chefs.

Viel Kampf, viel Krampf – wie so oft gegen Suhr: Rückkehrer Nicolas Suter versucht, sich durchzutanken. Foto: Markus Grunder

Und doch stand der Sekundarschullehrer vor der Partie gegen Suhr gewissermassen bereits unter Druck. Nicht weil ihn irgendwer nach dieser einen Begegnung schon angezählt hätte, was ja auch hochgradig grotesk gewesen wäre. Das Duell mit den Aargauern geriet für ihn zu einem ersten Schlüsselspiel. Als einflussreicher Teil des Staffs hatte er nun mal die letzten beiden Saisons mitverantwortet. Und die waren eine grosse Enttäuschung.

26:20 (14:11) gewinnen die Berner Oberländer in ihrer zweiten Darbietung im Spiezer Exil. Für Badertschers Standing, für seine Akzeptanz auch im erweiterten Umfeld des Clubs war dies ausgesprochen wichtig. Den nächsten Auftritt hat der zweimalige Meister in St. Gallen, wo er sich fast schon traditionell schwertut. Hätte er gegen Suhr verloren, wäre er nach drei Runden womöglich mit null Punkten dagestanden. Und dann wären gewiss erste Stimmen laut geworden, der Verein habe es verpasst, an der Seitenlinie für wirklich frischen Wind zu sorgen.

Caspars Einfluss

Wirklich neu ist ja auch Badertschers Assistent nicht, Roman Caspar. Er war Captain jener Mannschaft, welche sechs Titel gewann. Als früherer Spielmacher mit ausgeprägten Stärken in der Defensivarbeit, als kluger Kopf, der sehr viele Sympathien und eine natürliche Autorität geniesst, ist er prädestiniert für derlei Aufgaben. Und auch ihm glückt ein toller Einstand. Bloss 20 Tore kassiert das Team gegen die Aarauer, selbst gegen Kadetten Schaffhausen warens lediglich 24. Das stellt Caspar, der für die Deckung zumindest eine Teilverantwortung trägt, ein vorzügliches Zeugnis aus.

Die Thuner und ihre neuen, alten Leute: Sie sind in der Saison angekommen. Und heiss auf mehr.

Die Berner Oberländer freuen sich über die ersten Punkte in der Saison. Foto: Markus Grunder

