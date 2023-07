Skurriles aus der Medizin – Käfer und Würmer trüben Badeplausch Im Zuge der Klimaerwärmung tauchen in Mitteleuropa neue Erkrankungen auf. Badegäste sollten sich in Acht nehmen. Martina Frei

Es war Sommer und Feiertag. Die Familie – sieben Kinder und acht Erwachsene – traf sich am Neusiedler See zum Baden und Picknicken. Rund 28 Stunden später erkrankte das erste Familienmitglied: An der Nase, unter dem rechten Auge und an der linken Schulter bekam die 44-jährige Frau einen Hautausschlag. Im Laufe der nächsten sieben Tage gesellten sich fast täglich weitere Familienmitglieder dazu. Am Ende waren sechs Erwachsene und ein Kind betroffen.

Der Hautausschlag an den verschiedensten Körperstellen sah bei allen ähnlich aus: Mehrere Zentimeter lange, rote Striemen, als wären sie gepeitscht worden. Die von Bläschen übersäten Wunden frassen sich in die Haut. Um Rat gefragte Fachärzte konnten sich keinen Reim darauf machen, und die sofortige Behandlung mit einer kortisonhaltigen Lösung schien auch nicht so recht zu helfen.

Nach zwei bis drei Wochen heilten die Hautveränderungen schliesslich ab. Dabei hinterliessen sie teilweise Narben und stärker pigmentierte Hautstellen.

Bei den Nachforschungen half «Dr. Google»

Die Familie erinnerte sich, dass ihr am Ausflugstag ein Schwarm kleiner, schlanker, rot-schwarzer Käfer aufgefallen war. Sie krabbelten im Gras und auf den Decken herum, schienen aber harmlos. Doch dieser Eindruck täuschte, wie die Familie mithilfe von «Dr. Google» herausfand.

Um der Ursache der ungewöhnlichen Hauterkrankung auf die Spur zu kommen, stellten beigezogene Spezialisten Käferfallen am Badeort auf. In diese Fallen tappte Paederus balcanicus, eine Käferart, die am Neusiedler See erstmals 1957 nachgewiesen wurde und gern an feuchten Orten lebt – normalerweise allerdings in tropischen und subtropischen Regionen.

Die Weibchen können sich mit einem Gift namens Pederin zur Wehr setzen. Produziert wird es jedoch nicht von den Käfern selbst, sondern von bestimmten Bakterien, die in ihnen leben.

Beim Abstreifen der krabbelnden Käfer kommt die Haut in Kontakt mit dem Gift – daher die lineare Form der Hautausschläge. Pederin kann Zellen so stark schädigen, dass es als mögliches Mittel gegen Krebserkrankungen erforscht wurde.

Verglichen mit einer Gruppe Aborigines in Australien kam die österreichische Familie noch glimpflich davon. Dort mussten einst vier von 40 Personen sogar ins Spital. Mehr als 80 Prozent der Körperoberfläche mancher Betroffener waren von Blasen und Geschwüren übersät, ihre Haut schälte sich, und das Ganze brannte höllisch. Am stärksten litten diejenigen, die im Freien übernachtet hatten.

Schuld an der Massenerkrankung war Paederus australis – umgangssprachlich auch «Peitschenschwingkäfer» genannt –, der damals nach ungewöhnlich starken Regenfällen massenhaft in den Auen des Flusses Moyle auftrat.

Haut sofort mit Wasser und Seife waschen

Nach einem solchen Käferkontakt soll sofortiges Abwaschen mit Wasser und Seife gegen den Hautausschlag helfen. Denn das stark alkalische Gift entfaltet seine Wirkung erst mit mindestens zwölf Stunden Verzögerung. Darum hiessen die epidemisch auftretenden Hautausschläge durch Paederus-Käfer in Nigeria übersetzt «Erwache und sieh», berichtete das «Medical Journal of Australia».

Neu ist, dass nun auch in Österreich eine ganze Menschengruppe von Paederus heimgesucht wurde. Zur Warnung berichtete einer der Betroffenen, der Wiener Onkologe Matthias Preusser, zusammen mit Kollegen in der «Wiener Klinischen Wochenschrift» von dem Erlebnis. Im Zuge der Klimaerwärmung, so die Autoren, könnten Begegnungen mit Paederus in Zentraleuropa zunehmen.

Im Hautknoten befand sich ein Wurm

Das Gleiche vermuteten Fachleute im Fall einer 56-jährigen Frau, die im Sommer 2020 in den Donau-Flussauen der Lobau in Wien schwimmen ging. Dabei stach sie eine Mücke am linken Rippenbogen. Eine Woche lang habe der gerötete Mückenstich gejuckt, berichten Ärztinnen in den «Acta Parasitologica».

Wenige Wochen später wuchs an der Stichstelle ein schmerzloses, juckendes Knötchen bis auf eine Grösse von zwei mal drei Zentimetern heran. Dann entfernte ein Arzt das Gewächs: Es enthielt einen zehn Zentimeter langen, weissen, schmalen Wurm namens Dirofilaria repens.

Der Mensch ist ein Fehlwirt für diese Parasiten, deren Eier von Mücken übertragen werden. In der Regel befallen die Würmer Hunde in Süd- und Osteuropa sowie Asien. Dass Dirofilaria repens nun auch in Zentraleuropa auftaucht, hängt vermutlich mit den wärmeren Temperaturen zusammen.

Operation bei einem Kleinkind

Beim Menschen kann Dirofilaria repens manchmal sogar zu Operationen führen. So operierten St. Galler Chirurgen einen Vierjährigen wegen akuter Schmerzen und einer Schwellung in der Leiste. Der Grund dafür war jedoch weder ein Leistenbruch noch eine Nebenhodenentzündung, wie anfangs vermutet – sondern Dirofilaria repens. Vier Monate zuvor war der Knabe in Kroatien in den Ferien gewesen und wurde dort von Mücken gestochen.

Wer angesichts solcher Berichte die erwähnten Länder als Ferienorte lieber meidet, sei informiert, dass auch das ins Auge gehen kann. Bei einer 53-Jährigen, die sich bevorzugt im Tessin und in der Toskana aufhielt, rötete sich plötzlich die Augenbindehaut und wölbte sich vor. Augentropfen halfen nicht. Das war auch nicht verwunderlich. Denn der Grund für ihre Beschwerden am rechten Auge war eine Art «Spaghetti», das wie in Serpentinen gelegt unter der Augenbindehaut lebte: ein zwölf Zentimeter langes Exemplar von Dirofilaria repens.

Martina Frei ist Wissenschaftsredaktorin, Hausärztin und hat eine ¾-Ausbildung in Public Health. Sie berichtet vor allem über Medizin- sowie Gesundheitsthemen und über Tiere. In ihrer Kolumne und in zwei Büchern beschreibt sie seit 2009 höchst ungewöhnliche medizinische Fallgeschichten. Mehr Infos

