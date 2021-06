Begrenzter Andrang in den Badis – Baden mit Abstand Trotz Temperaturen gegen 30 Grad: In den Berner Freibädern hielt sich der Ansturm am Samstagnachmittag in Grenzen. Christoph Hämmann

Auf der grossen Liegewiese im Marzili war am Samstag um 14 Uhr Abstandhalten problemlos möglich. Foto: hae

Für den perfekten Hochsommertag fehlt am Samstag bloss etwas mehr Blau am Himmel. Die Sonne scheint, das Thermometer kratzt die 30, die Aare wärmt sich auf über 18 Grad – sie führt aber immer noch «mega viu» Wasser, wie der Aare-Guru auf seiner App schreibt. Weiterhin warnen die Behörden vor dem Aarebad.

Ob es auch daran liegt, dass am Samstagnachmittag das Berner Marzilibad weit davon entfernt ist, an seine Kapazitätsgrenzen zu stossen? Nun: Auch in den anderen Stadtberner Freibädern – Ka-We-De, Lorraine, Wyler – leuchtet die Ampel auf der Website des Sportamts bis Mitte Nachmittag stets grün. Und dies, obwohl mit dem Weyerli im Westen der Stadt ein grosses Freibad den ganzen Sommer über wegen Sanierungsarbeiten geschlossen bleibt. Wäre eine Anlage zu 80 Prozent ausgelastet, würde die Ampel auf orange springen.