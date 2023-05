Eingekesselt in der eroberten Stadt – Bachmut könnte für die Russen zur Falle werden Plötzlich befinden sich die Angreifer selbst in der Defensive. Karten zeigen, wie es soweit gekommen ist und warum die russischen Truppen nicht weiter vorrücken können. Yannick Wiget

Hissen am 20. Mai eine russische Flagge und eine ihrer Truppe als Zeichen des Sieges: Wagner-Söldner am südwestlichen Stadtrand von Bachmut. AFP

«Sieg! Bachmut ist unser!», verkündete das Staatsfernsehen in Moskau am 21. Mai. Schon ein Tag zuvor hatte Jewgeni Prigoschin, Chef der Södnertruppe Wagner, behauptet, die ostukrainische Stadt nach monatelangen Kämpfen vollständig unter Kontrolle zu haben. Ist die längste Schlacht dieses Krieges nun vorbei? Und der Weg zur russischen Eroberung des gesamten Donbass frei?

Daten des Instituts for the Study of War (ISW) zeigen, dass die Russen praktisch das ganze Stadtgebiet eingenommen haben. Die Ukrainer halten nach eigenen Angaben aber noch einen kleinen Teil des Südwestens von Bachmut. Ob das stimmt, ist kaum zu verifizieren.

Sicher ist aber, dass die Ukrainer die wichtigen Verbindungsstrassen zur Stadt kontrollieren und dass sie erfolgreiche Gegenangriffe auf den Höhenzügen rund um Bachmut lanciert haben. Die Russen seien «wie in eine Mausefalle» getappt und würden nun eingekesselt, sagte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen Oleksander Syrski. Die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar sprach bereits von einer Teil-Einkreisung russischer Kräfte.

Bachmut liegt in einer Senke. Die Ukrainer werden versuchen, die russischen Truppen unten in der Stadt zu beschiessen und ihnen den Rückzug abzuschneiden. Das ISW rechnet mit weiteren Vorstössen an den bereits geschwächten Flanken und spricht von einer «prekären russischen Militärlage in und um Bachmut». Die Russen brauchen demnach weitere Verstärkung, um die Stadt zu halten – zumal Prigoschin angekündigt hat, seine Wagner-Truppen abzuziehen und Bachmut an die russische Armee zu übergeben.

Der Rückzug wird laut dem ISW dazu führen, dass die Russen ihre Verteidigungslinien mit schlecht ausgebildeten Soldaten der regulären Streitkräfte besetzen müssen. Ausserdem können sie nicht – wie geplant – im Westen in Richtung Kostjantyniwka vorstossen und im Norden nach Siversk oder Slowjansk und Kramatorsk, den urbanen Zentren des Donbass.

Selbst bei einem Verbleib der Wagner-Kräfte wären neue Angriffe unwahrscheinlich. Denn die Södnertruppe ist nach Einschätzung westlicher Experten durch die Abnutzung in Bachmut geschwächt. Prigoschin selbst kündigte an, dass sich seine Leute zwei Monate zurückziehen werden, um sich zu erholen und sich neu zu formieren.

Zu welchem Preis also haben die Russen die einstige 70'000-Einwohner-Stadt erobert, die heute weitgehend in Ruinen liegt? Sicherlich haben sie damit einen symbolischen Sieg errungen. Aber «die Russen befinden sich in Bachmut in einer sehr brenzligen Lage», sagte der Militärexperte Michael Kofman im Tamedia-Interview. Weil sie die Stadt nun selbst verteidigen müssen, werden sie weitere Soldaten und weiteres Material verlieren. Auch der Kiewer Militäranalyst Roman Switan sieht im Erfolg Russlands keine ukrainische Niederlage. Im Gegenteil böten sich durch die Einkesselung nun neue Chancen für einen ukrainischen Sieg, erklärte er gegenüber dieser Redaktion.

Wie sich die Lage in Bachmut in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird, ist kaum vorauszusagen. Schon jetzt können die Ukrainer aber drei Erfolge verbuchen: Sie haben durch die Schlacht einen zügigen russischen Vormarsch auf die strategisch wichtigen Grossstädte Slowiansk und Kramatorsk gestoppt. Sie konnten russische Truppen binden und ihnen hohe Verluste zufügen. Und sie haben Zeit gewonnen zur Vorbereitung einer grossen Gegenoffensive.

Bachmut ist zu einem Symbol des ukrainischen Widerstands geworden und der blutige Kampf darum zur längsten Schlacht dieses Krieges: Seit vergangenem Sommer versuchen russische Truppen Bachmut einzunehmen. Langsam aber stetig sind sie vorgerückt. Im August standen sie erstmals vor den Toren der ostukrainischen Stadt.

Doch aufgrund des erbitterten Widerstands der Ukrainer kam die russische Offensive anschliessend kaum noch voran. Im Oktober drängte ein grosser ukrainischer Gegenangriff die Russen sogar zum Rückzug auf breiter Front. Erst im Winter rückten die Invasoren wieder näher an Bachmut heran und konnten nördlich und vor allem südlich der Stadt vorstossen.

Mit der Einnahme des Vororts Soledar im Norden gelang den Russen im Januar ein Durchbruch. Sie eroberten auch östliche Stadtteile von Bachmut und begannen, die dortigen ukrainischen Truppen einzukesseln. Anfang März war die Stadt von drei Seiten umzingelt. Im April rückten die Russen immer weiter ins Zentrum vor.

Bis zur (fast) vollständigen Eroberung, die von Wagner-Chef Prigoschin am 20. Mai verkündet wurde, verstrich aber nochmals viel Zeit. Die Verteidiger verschanzten sich in Häusern und leisteten erbitterten Widerstand. Insgesamt brauchten die Russen fast zehn Monate, um die Stadt einzunehmen und nur wenige Kilometer vorzurücken. Und sie haben in diesem Abnutzungskampf sehr viele Soldaten und Kriegsmaterial verloren.

Die Schlacht um Bachmut ist für sie eigentlich schon jetzt eine Niederlage. Denn sie hat die russischen Armee so stark geschwächt, dass eine weitere Grossoffensive, geschweige denn ein Durchmarsch derzeit nicht denkbar ist. Die Ukrainer kontrollieren weiter Vororte westlich von Bachmut und haben auf höher gelegenem Terrain bei Tschassiw Jar neue Verteidigungslinien gebaut.

Als eines der wichtigsten Ziele Moskaus gilt die Einnahme des ganzen Donbass, also der Regionen Donezk und Luhansk. Davon sind die Russen aber immer noch weit entfernt. Sie kontrollieren nur etwa drei Viertel des Gebiets. Wichtige Städte wie Slowjansk, Kramatorsk und Pokrowsk sind weiter unter ukrainischer Kontrolle. Und wenn man bedenkt, wie langsam die Russen bei Bachmut vorangekommen sind, würden sie selbst bei einem weiteren Vorrücken noch sehr lange brauchen bis zur Eroberung des Donbass.

