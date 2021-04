Neue Brunnenfigur für Bern – Aztekische Wassergöttin thront auf Berner Brunnen Der mexikanische Künstler Isaac Contreras hat aus hiesigem Sandstein eine Skulptur geschaffen, die während dreier Monate über die Neuengasse wacht. Helen Lagger

Isaac Contreras und «Ds Meitschi»: Der Künstler hat die Skulptur der aztekischen Wassergöttin Chalchiuhtlicue eigens für den Brunnen in der Neuengasse angefertigt. Foto: Christian Pfander

Der Künstler Isaac Contreras (36) posiert bereitwillig für den Fotografen auf dem Brunnen in der Neuengasse. Er hat die neue Figur, die darauf thront, geschaffen. Während des Shootings stürzen plötzlich Rosenverkäufer auf ihn zu und stecken ihm Blumen in die Hände, ein Polizist geht vorbei und wird von seiner Kollegin ermahnt, keine «Fotobombe» zu machen, sich also nicht ins Bild zu drängeln. Ein Spatz lässt sich nieder, um Wasser zu trinken, während ein Mann, auf dem Brunnenrand sitzend, ein Menü von McDonald’s verdrückt.

Ein Brunnen ist, auch heute noch, eine Begegnungszone. Dass auf dem Exemplar aus dem 19. Jahrhundert in der Neuengasse zurzeit eine aztekische Schönheit statt eines urchigen Bären oder Ähnlichen steht, scheint niemand zu bemerken. Die Figur hat ein liebliches Gesicht, sie hält ein Gefäss aus Ton in ihren Händen: «Ds Meitschi» heisst die Skulptur, die der mexikanische Künstler Isaac Contreras während seines Atelieraufenthaltes in Bern geschaffen hat. Sie ist der aztekischen Göttin Chalchiuhtlicue nachempfunden. Versionen dieser Figur findet man in verschiedenen Museen der Welt, unter anderem im Nationalmuseum für Anthropologie in Mexiko-Stadt.