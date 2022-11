So rentiert die Solaranlage – Axpo-Tochter kauft landesweit Solarstrom, BKW zahlt Rekordpreis Solarstrom kann so teuer verkauft werden wie noch nie. Doch das Risiko wieder zusammenbrechender Preise bleibt. Julian Witschi

Geldmaschine auf dem Dach: Die Vergütung für ins Netz eingespeisten Solarstrom ist zuletzt stark gestiegen. Foto: Silas Zindel

Neu gebaute Gebäude müssen in der Schweiz künftig über eine Solaranlage verfügen. Das gilt ab 1. Januar 2023 ab einer Grundfläche von 300 Quadratmetern. Im Kanton Bern fordert die Solarinitiative gar eine Pflicht zur Installation einer Solaranlage auf allen «geeigneten Dächern». Also auch auf bestehenden Häusern soll Solarstrom produziert werden müssen – ausser der Denkmalschutz verbietet es oder das Dach steht nie in der Sonne. So soll das Potenzial für Solarenergie besser genutzt werden, das vor allem im Bernbiet noch brachliegt.