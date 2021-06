Entscheid in Brienz – Axalpstrasse wird jetzt zuerst untersucht Neuer Anlauf für die Sanierung der Axalpstrasse: Sie wird zuerst gründlich untersucht, bevor ein in Etappen realisierbares Massnahmenpaket in Angriff genommen wird. Anne-Marie Günter

Geländer und Stützmauer der Axalpstrasse müssen saniert werden. Foto: Hans Urfer

«Grundeigentümerbeiträge wird es weiter geben, schon wegen des Gleichheitsprinzips. Sie sind auch eine Möglichkeit, dass auswärtige Grundbesitzer etwas zur Infrastruktur der Gemeinde beitragen», sagte der Brienzer Gemeinderatspräsident Peter Zumbrunn an der von 62 Stimmberechtigten besuchten Gemeindeversammlung. Peter Ernst hatte einen Antrag auf Ablehnung des Geschäfts «Planung Sanierung Axalpstrasse» gestellt. In seinem Votum regte er an, auf die Grundeigentümerbeiträge zu verzichten.

Der Gemeinderat hat mit diesem Geschäft das weitere Vorgehen definiert, um das ständige Flickwerk Axalpstrasse zu sanieren. Im September 2020 hatten die Brienzer an der Urne beschlossen, das für 6 Millionen Franken zu tun. An 4 Millionen davon sollten die Grundeigentümer Beiträge zahlen. Die gewählte Formulierung hielt juristisch nicht stand, der Regierungsstatthalter hob den Urnenentscheid auf.