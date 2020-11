BZ us dr Box – Wahlspezial – AvG: «Dank mir heissen sie Züri West» Stadtpräsident Alec von Graffenried will wieder für die GFL in den Berner Gemeinderat. Im Podcast spricht er über Eitelkeit, seine laute Familie und den Ausgang in seiner Jugend. Sibylle Hartmann , Quentin Schlapbach

In der Schweiz gibt es nur 545 Personen mit seinem Vornamen. «Ich wurde als Alexander Peter geboren», erzählt Stadtpräsident Alec von Graffenried. Bei der Taufe habe sein Grossvater darauf bestanden, ihn nie Alex zu nennen, da dies ein Hundename sei. An seinem noblen Nachnamen hatte er in seiner Jugend aber zu beissen, wurde er doch stets auf die Immobilenfamilie von Graffenried angesprochen.

Dies änderte sich mit seiner Wahl zum Stadtpräsidenten. Die neue Aufmerksamkeit um seine Person habe er unterschätzt. «Die Auswirkungen auf meine Familie habe ich nicht kommen sehen.»

Auch nicht kommen sehen hatte der 58-Jährige die durchaus friedliche Zeit mit seiner Familie im Lockdown. «Wir sind eine sehr lebendige Familie», erzählt er lachend. So wurde im Hause von Graffenried viel gelesen, gekocht und diskutiert.

Mitdiskutiert hat von Graffenried offenbar auch beim Namen von Züri West. Der damalige Schlagzeuger war sein Mitstudent und hatte ihn nach seiner Meinung zum Bandnamen gefragt. «Dank mir heissen sie Züri West.»

Alec von Graffenried trägt immer genau das Gleiche, wenn er das Haus verlässt – ein Überbleibsel aus seiner Zeit als Anwalt. Foto: Nicole Philipp