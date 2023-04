Nachfolge von Albert Rösti – Avenir-Suisse-Chef wird Auto-Lobbyist Peter Grünenfelder soll bei Auto Schweiz die Nachfolge von Albert Rösti als Präsident antreten.

Avenir-Suisse-Chef Peter Grünenfelder. (16. Mai 2022) Foto: Samuel Schalch

Der Autoimporteure-Verband Auto-Schweiz hat Avenir-Suisse-Chef Peter Grünenfelder als neuen Präsidenten nominiert. Die Generalversammlung soll ihn am 15. Mai in Luzern zum Nachfolger des in den Bundesrat gewählten Albert Rösti bestimmen.

Grünenfelder ist promovierter Betriebswirtschafter, wie Auto-Schweiz am Dienstag mitteilte. Als Direktor der Wirtschafts-Denkfabrik Avenir Suisse sei er breit vernetzt und verfüge über Führungserfahrung.

Laut einer Avenir-Suisse-Mitteilung gibt Grünenfelder das Amt als Direktor der Stiftung ab, da er das neue Amt bei Auto Schweiz und weitere Wirtschaftsmandate übernehmen wird. Der Prozess für die Suche der Nachfolge sei bereits initiiert worden. Grünenfelder scheide nach fast acht Jahren bei Avenir Suisse aus.

Grünenfelder kandidierte für die FDP erfolglos bei den Regierungsratswahlen im Kanton Zürich. Die Freisinnigen hatten ihren zweiten Regierungssitz dort 2019 an den Grünen Martin Neukom verloren.

Der damalige Berner SVP-Nationalrat und aktuelle Verkehrs- und Umweltminister Rösti trat bei den Autoimporteuren nach der Wahl in den Bundesrat vom Präsidentenamt zurück.

SDA/aru

