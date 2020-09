Wegen der Corona-Pandemie – Avec-Shops fahren ihr Angebot zurück Die Freude über den Deal mit den SBB währte nicht lange. Der Valora-Konzern leidet unter dem Einbruch im öffentlichen Verkehr – und spart. Stephan Künzi

«365 Tage von früh bis spät» gilt in Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr: Der Avec-Shop im Bahnhof Münsingen ist neuerdings an den Wochenenden geschlossen. Foto: Christian Pfander

Im Innern ist es dunkel, die Türen bleiben zu. Wer am Wochenende am Bahnhof Münsingen einkaufen will, rennt neuerdings an. Ein Plakat klärt über «geänderte Öffnungszeiten» auf: Samstags und sonntags bedient der Avec-Shop im SBB-Gebäude keine Kunden mehr.