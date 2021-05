Rom-Serie «Domina» – Ave Frau Cäsar! «Game of Thrones» auf Lateinisch? Nicht ganz. Aber «Domina» bietet bunte Intrigen um eine mächtige Römerin. Matthias Lerf

Sie herrscht in Rom: Kasia Smutniak als Livia in «Domina». Foto: PD

Was, im alten Rom gab es mächtige Frauen? Also solche, die mehr waren als austauschbare Gebärmaschinen, die den Herrschern einen Nachfolger liefern mussten?

Mit diesem Erstaunen spielt die neue Sky-Serie «Domina». Sie stellt eine Römerin ins Zentrum, die es in Sachen Durchtriebenheit durchaus mit Cäsar, Caligula oder Nero aufnehmen kann.

Die erste Feministin?

Livia Drusilla heisst die Frau, sie hat von 38 v. Chr. bis 29 n. Chr. tatsächlich gelebt. Livia war die dritte Ehefrau von Gaius Octavius, der als Kaiser Augustus in die Geschichtsbücher einging. Sie hat diesen überlebt und am Ende mit Diva Augusta selber einen kaiserlichen Titel getragen. «Kein Zweifel, sie war die erste Feministin», sagte die polnische Schauspielerin Kasia Smutniak an einer Pressekonferenz in Rom, in der sie über ihre Rolle als Livia sprach.