Gemeindeversammlung Burgistein – Avag-Sack wird 2022 eingeführt Die Gemeinde übernimmt 2022 das Sackgebührenmodell der Avag. Sie passt dazu neben dem Abfall- auch noch weitere Reglemente an. Andreas Tschopp

Wird auf Anfang 2022 auch in Burgistein eingeführt: Der gebührenpflichtige Abfallsack der Avag. Foto: PD

Die Entsorgungsregion der AG für Abfallverwertung (AVAG) erstreckt sich vom Oberland über die Region Thun und das Aare- sowie Kiesental bis weit ins Emmental hinein. Von den angeschlossenen Gemeinden führen heute 112 das Sackgebührenmodell mit Einheitssack, der bei den Grossverteilern eingekauft werden kann.

19 Gemeinden haben noch ein eigenes Gebührenmodell und geben dafür Marken ab. Neben Oberhofen und Kiesen gibt es rund um Thun bislang ein «Nest» solcher Gemeinden im Gürbetal. Darunter ist Burgistein.

Auch Grünabfuhr neu

Da die Abgabe der Gebührenmarken an Verkaufsstellen im Dorf und die Abrechnung dafür auf der Gemeindeverwaltung mit einigem Aufwand verbunden waren, schliesst sich die gut 1000 Einwohner zählende Gürbetalgemeinde auf Anfang 2022 nun jedoch ebenfalls dem Sackgebührenmodell der Avag an. Das beschloss die Gemeindeversammlung am Samstagnachmittag. Dies habe eine leichte Gebührenerhöhung von 1.70 auf 1.90 Franken für einen 35-Liter-Sack zur Folge, erklärte vorgängig Gemeinderat Fritz Grünig.