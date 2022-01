Aktion «Zweimal Weihnachten» – Autsch! Dieser Werbespot geht ins Auge In einem Video streicht die Post ihr Engagement zugunsten von Bedürftigen hervor. Ihre Botschaft kann aber auch ganz anders verstanden werden. Stephan Künzi

«Zweimal Weihnachten» ist eine gute Sache, und alle legen sich mächtig ins Zeug, damit die Aktion zum Jahreswechsel ein Erfolg wird. Das erzählt ein Video, mit dem die Post für die traditionelle Rotkreuzsammlung zugunsten von Menschen wirbt, die nur knapp über die Runden kommen. «Gemeinsam verpacken wir Glück», verheisst der Streifen.

Und der geht so. Ein Mädchen kommt in der weihnächtlich beleuchteten Stube auf die Idee, seine Freude an den Päckli zu teilen. Flugs packt es ein paar nützliche Dinge in einen Karton und trägt diesen umgehend zur Post. Draussen ist es schon dunkel, doch auch der leise rieselnde Schnee bringt das Mädchen nicht von seinem Plan ab. Als es bei der Post ankommt, ist dummerweise auch dort schon alles dunkel. Aber o Wunder, wie von Geisterhand geht plötzlich die Tür auf, und ein netter Pöstler nimmt das Päckli in Empfang.