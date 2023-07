Frontalkollision in Sutz – Autounfall mit zwei Verletzten blockiert Züge Am Mittwoch sind in Sutz-Lattrigen zwei Autos zusammengestossen. Die beiden Lenkerinnen wurden dabei verletzt. Die BTI-Strecke war unterbrochen.

Zwei Frauen haben sich bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos am späten Mittwochnachmittag in Sutz-Lattrigen verletzt. Infolge des Aufpralls geriet ein Fahrzeug auf die naheliegende Bahnlinie und unterbrach den Zugverkehr der Aare Seeland Mobil (ASM).

Gemäss ersten Erkenntnissen geriet eine Lenkerin mit ihrem Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem an einer Ampel wartenden Auto, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrerinnen mussten verletzt mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

In Folge des Unfalls blieb der Verkehr der ASM laut Communiqué während rund 30 Minuten vollständig gesperrt. Die beiden Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

SDA/flo

