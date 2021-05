Kollision mit Hydrant – Autounfall führt zu Überschwemmung Am Samstag stiess in Wynigen ein Auto mit einem Hydranten zusammen. Das freigesetzte Wasser floss in den Keller eines Wohnhauses und verursachte einen hohen Sachschaden.

Die Feuerwehr musste in Wynigen einen Keller auspumpen, nachdem Wasser aus einem Hydranten in ein Haus geflossen war. (Archivbild) Foto: Keystone

Ein Auto hat am frühen Samstagmorgen auf der Lorraine in Wynigen einen Hydranten umgefahren und damit in einem Keller eine Überschwemmung ausgelöst. Dies teilte die Kantonspolizei am Samstag mit.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe eines Haus an der Strasse von Burgdorf nach Wynigen. Dort kollidierte ein bordeauxfarbenes, von Burgdorf herkommendes Auto kurz vor fünf Uhr morgens mit einem Hydranten. Daraufhin schoss eine mehrere Meter hohe Wasserfontäne in den Himmel.

Bis die Feuerwehr die Wasserzufuhr abstellen konnte, überschwemmte das Wasser den Keller des Hauses. Die Einsatzkräfte mussten daraufhin das Untergeschoss auspumpen.

Laut Polizei entstand bei dem Zwischenfall ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Da das Fahrzeug nach dem Unfall weiterfuhr, ist unklar, wer diesen verursachte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Personen, die Angaben zum bordeauxroten Auto, dem Lenker oder der Lenkerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

sst/pd

