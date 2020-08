Spontan mitnehmen – Autostopp per SMS Drei Gemeinden haben zusammen die Mitfahrgelegenheit Taxito eingeführt. Statt den Daumen in die Luft zu halten, müssen die Fahrgäste einen Code in ihr Smartphone eintippen. Jacqueline Graber

«Mister Taxito»: Martin Beutler sorgt dafür, das Autofahrer spontan halten. Foto: Adrian Moser

Martin Beutler machts vor. Er steht vor der neu eingerichteten, solarbetriebenen Taxito-Haltestelle auf dem Bärenplatz in Kröschenbrunnen. In sein Smartphone tippt er die Abkürzung EE4C ein und sendet diese an die Kurznummer 8294. Kurz darauf erscheint auf dem Display, das an einem Masten befestigt ist, das Wort Trub. «Vorbeifahrende Automobilisten sehen, wohin die wartende Person möchte.» So könne der Fahrer spontan entscheiden, ob er anhalten wolle, sagt Taxito-Gründer Martin Beutler.