Urnen sind geschlossen - Autosteuer und Co.: So wird im Kanton Bern abgestimmt

Wahlen in Moutier

Es wird nicht nur abgestimmt an diesem Wochenende – in Moutier stehen denkwürdige Wahlen an: Nachdem das bernjurassische Städtchen einen Wechsel zum Kanton Jura an der Urne angenommen hatte, gaben gleich 13 berntreue Stadtparlamentarier von FDP, SVP und der SP im vergangenen Jahr ihren Rücktritt. Das ist nicht weniger als ein Drittel dieses Gremiums.

Weil sich die Projurassier die freien Sitze nicht einfach unter den Nagel reissen wollen, gibt es keine offiziellen Kandidaten. Jede Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger Moutiers kann gewählt werden. Sollten mindestens zwei Personen gleich viele Stimmen erhalten, entscheidet das Los.