Verkehrschaos wegen Schneefällen – Autos bleiben vor Gotthard im Schnee stecken – Glatteis sorgt für Unfälle Wegen einer technischen Störung im Strassentunnel musste der Verkehr gestern Abend angehalten werden. Viele Lenkerinnen und Lenker hatten daraufhin Mühe, ihre Fahrt fortzusetzen.

Bei diesem Schleuderunfall in Mauensee LU sind eine Autofahrerin und ein Lieferwagenchauffeur verletzt worden. Foto: Luzerner Polizei

Wegen starken Schneefällen sind am Dienstagabend im Kanton Uri mehrere Autos stecken geblieben. Die Lastwagen wurden in Erstfeld angehalten, die Chauffeure mussten dort ausserplanmässig übernachten.

Das Nordportal des Gotthardstrassentunnels im Winter 2019: Am Dienstag blieben dort mehrere Fahrzeuge im Schnee stecken. (Archivaufnahme) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Urner Kantonspolizei teilte am Mittwoch mit, dass der Schwerverkehr auf der A2 am Dienstag 17.45 Uhr bis in den frühen Mittwoch angehalten wurde. Rund 290 Chauffeure mussten mit ihren Lastwagen beim Schwerverkehrszentrum in Erstfeld die Nacht verbringen.

Vor dem Gotthardstrassentunnel in Göschenen UR blieben mehrere Fahrzeuge im Schnee stecken. Wegen einer technischen Störung im Tunnel war der Verkehr angehalten worden. Diverse Lenkerinnen und Lenker hätten darauf nur dank der Hilfe der Polizei und von Abschleppunternehmen ihre Fahrt fortsetzen können, teilte die Kantonspolizei mit.

Ein Zug der Matterhorn Gotthard Bahn. Wegen starken Schneefalls ist die Strecke über den Oberalppass unterbrochen. (Archivaufnahme) Foto: Keystone

Verschneite Strassen: 27 Verkehrsunfälle im Kanton St. Gallen

Auch im Kanton St. Gallen kam es zu Verkehrsproblemen: Wegen der winterlichen Strassenverhältnisse hat die St. Galler Polizei seit Dienstagnachmittag 27 Verkehrsunfälle gezählt. Drei Personen wurden leicht, eine unbestimmt verletzt.

Der Sachschaden aller involvierten Fahrzeuge wird auf rund 150'000 Franken geschätzt. Fünf Fahrzeuge seien total beschädigt worden, teilte die St. Galler Polizei am Mittwoch mit.

Die winterlichen Strassenverhältnisse sorgten im Kanton St. Gallen für zahlreiche Unfälle. Kantonspolizei St. Gallen

SDA/step