Debatte über «Gruebe»-Buch – Autor bedauert, in Vergleich eingewilligt zu haben «Gruebe»-Buchautor Fredi Lerch bricht sein Schweigen – lässt eine zentrale Frage der Auseinandersetzung aber weiterhin offen. Christoph Hämmann

Fredi Lerch lässt die Frage offen, ob er die Kritik an seiner Darstellung der Epoche Hofer nachvollziehen kann. Foto: Adrian Moser

Anfang Juli machte diese Zeitung publik, dass 2500 Exemplare des Buchs über das Knabenheim «Auf der Grube» vernichtet wurden. In jenem Artikel wollte sich der Publizist Fredi Lerch, der im «Gruebe»-Buch auf rund 50 Seiten die Geschichte des Niederwangener Heims ausgeleuchtet hat, nicht äussern. Dabei ist er neben dem ehemaligen Heimleiter Hans-Peter Hofer die zentrale Figur in der Auseinandersetzung, die der Buchvernichtung vorausgegangen war: Als Hofer die Darstellung seines Wirkens in Lerchs Text kritisierte, einigten sich die beiden sowie die Herausgeberin und der Verlag darauf, das Buch nicht mehr zu verbreiten und Hofer die verbliebenen Exemplare auszuhändigen.