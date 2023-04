Unfall beim Schwarzsee – Automobilistin nach Unfall tot aufgefunden Oberhalb des Schwarzsee wurde eine Autolenkerin tot aufgefunden. Die Verunglückte war von einer Bergstrasse abgekommen und in einen Bach gestürzt.

Eine Automobilistin ist am Samstagmorgen oberhalb von Schwarzsee FR von einer Drittperson tot in der Nähe eines verunfallten Fahrzeugs aufgefunden worden. Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache laufen, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte.

Die Meldung, dass sich eine Fahrzeuglenkerin in der Nähe eines verunglückten Fahrzeug befinde, traf laut Medienmitteilung bei der Kantonspolizei gegen 9.30 Uhr ein. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Automobilistin auf einer Bergstrasse zwischen dem Breccaschlund und der Hubel-Rippa auf Gebiet der Gemeinde Charmey FR unterwegs gewesen war. Aus noch unbekannten Gründen kam das Fahrzeug vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum. Anschliessend stürzte es einen Abhang hinunter, bevor es etwa 50 Meter weiter unten, im Bachbett des Euschelbachs, zum Stillstand kam.

Angesichts des schwierigen Zugangs zur Unfallstelle war der Einsatz der Rettungskolonne Schwarzsee erforderlich, um die Verstorbene zu bergen. Ein Hund, der laut Polizeiangaben offensichtlich der Frau gehörte und am Unfallort gefunden wurde, starb ebenfalls bei dem Unglück.

Die Feuerwehren des Kompetenzzentrums Düdingen sowie des Senseoberlands in Plaffeien errichteten eine Sperre im Bachbett, um die ausgetretenen Treibstoffe einzudämmen. Der Wildhüter, der sich vor Ort begab, habe eine Beeinträchtigung des Ökosystems festgestellt.

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.