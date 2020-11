Unfall in Mühleberg – Autolenkerin verletzt sich bei Frontalkollision schwer Am Montagmorgen kam es zwischen Heggidorn und Mühleberg zu einer Frontalkollision von zwei Autos. Ein drittes Auto kollidierte im Anschluss mit den zwei Autos.

Zwischen Heggidorn und Mühleberg (Gemeinde Mühleberg) kam es am Montagmorgen zu einem Unfall mit mehreren Autos. Um 7.10 Uhr ging die Meldung bei der Kantonspolizei Bern ein. Eine Autolenkerin sei auf der Murtenstrasse von Heggidorn in Richtung Mühleberg unterwegs gewesen. Nach Heggidorn kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Frontalkollision mit einem in entgegengesetzte Richtung fahrenden Auto.

Kurz darauf kollidierte ein drittes, von Mühleberg herkommendes Auto mit den zuvor verunfallten Autos. Beide Autolenkenden der Frontalkollision wurden verletzt, die von Heggidorn herkommende Frau schwer. Sie wurden von Ambulanzteams ins Spital gebracht. Die Lenkerin des dritten Autos blieb unverletzt.

Für die Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Murtenstrasse zwischen Heggidorn und Mühleberg während mehrerer Stunden gesperrt werden. Durch die Feuerwehr Regio Laupen wurde eine Umleitung eingerichtet. Für die Bergungsarbeiten stand zudem die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern im Einsatz. Zur Klärung von Hergang und Ursache des Unfalls wurden durch die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen.

pkb/ngg