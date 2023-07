Unfall im Berner Jura – Autolenkerin stürzt bei Sornetan 30 Meter in die Schlucht Auf dem Weg nach Sornetan ist eine Frau von der Strasse abgekommen und 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Die Kantonspolizei Bern musste am Dienstagnachmittag im Berner Jura ausrücken. Eine Lenkerin ist mit ihrem Auto rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Eine Lenkerin ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto in der Pichoux-Schlucht bei Sornetan in die Tiefe gestürzt. Sie wurde dabei verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau Richtung Sornetan unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen links von der Fahrbahn abkam. Das Auto stürzte rund 30 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend mitteilte.

Die Lenkerin wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Die Schlucht war während mehrerer Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat eine Untersuchung zu den Umständen des Unfalls eröffnet.

