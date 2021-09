Unfall in Nidau – Autolenkerin bei Zusammenstoss mit Feuerwehrauto schwer verletzt Am Freitagnachmittag sind in Nidau ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und ein Auto kollidiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag kurz nach 15.25 Uhr kam es am Guido-Müller-Platz in Nidau zu einem Unfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und einem Auto gekommen.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, war die Autolenkerin von der Hauptstrasse in Richtung Salzhausstrasse gefahren. Gleichzeitig fuhr ein Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug mit eingeschalteten Warnsignalen auf der Bernstrasse in Richtung Autobahn über den Guido-Müller-Platz.

Warum die beiden Fahrzeuge bei der Verzweigung kollidierten, ist noch unklar. Die Autolenkerin wurde beim Zusammenprall schwer verletzt. Ein Ambulanzteam brachte sie zum Strandbad Nidau, von wo sie mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital geflogen wurde. Der Lenker und die weiteren Insassen des Einsatzfahrzeuges blieben unverletzt.

Für die Unfallarbeiten wurden die Strassen rund um den Guido-Müller-Platz während mehrerer Stunden grossräumig gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Verkehrsteilnehmende, die zum Unfallzeitpunkt von der Hauptstrasse in Richtung Guido-Müller-Platz fuhren, insbesondere ein Rollerlenker, der vor dem verunfallten Auto fuhr, werden gebeten, sich unter +41 32 324 85 31 zu melden.

pd/ske

