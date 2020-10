Unfall in Rubigen – Autolenker verletzt sich bei Kollision Am Samstagmittag sind in Rubigen zwei Autos miteinander kollidiert. Eine Person musste ins Spital gebracht werden.

Ein Autofahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Rubigen verletzt worden. Er musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und anschliessend in ein Spital gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

In Rubigen ist es am Samstag zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Der Fahrer des einen Autos musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und nach der Erstbehandlung in ein Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.45 Uhr auf der Belpstrasse, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen sei ein Autofahrer von Bern hergekommen und habe die Autobahn verlassen und links in die Belpstrasse einbiegen wollen. Dabei sei er aus noch zu klärenden Gründen mit einem Auto kollidiert, das von Rubigen her in Richtung Belp unterwegs gewesen sei.

Für die Unfall- und Bergungsarbeiten sei der Streckenabschnitt für rund eine Stunde gesperrt und eine Umleitung eingerichtet worden. Es sei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

SDA/sst