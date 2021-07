Murtenstrasse in Bern – Autolenker stirbt bei Frontalkollision mit Lastwagen Schwerer Verkehrsunfall in der Stadt Bern: Ein Auto und ein Lastwagen sind auf der neuen Murtenstrasse frontal zusammengestossen. Der Autolenker verstarb auf der Unfallstelle.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitag in Bern ein Autolenker ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Am Freitag kam es gegen 11 Uhr auf der neuen Murtenstrasse in Bern zu einem schweren Verkehrsunfall. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von der Autobahnausfahrt Bern-Bethlehem in Richtung Brünnen unterweg, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Einige hundert Meter vor einer Fussgängerbrücke, auf Höhe des Brünnentunnels, kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der Autolenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Angehörige derBerufsfeuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es bestehen konkrete Hinweise zur Identität des Verstorbenen. Die formelle Identifikation steht noch aus.

Seine Beifahrerin und der Lastwagenlenker wurden ebenfalls verletzt und mussten mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Durch den Aufprall kippte die Fahrerkabine des Lastwagens nach vorne. DerLastwagen wie auch das Auto mussten abgeschleppt werden. Für die Unfall- und Bergungsarbeiten musste die neue Murtenstrasse von der Autobahnausfahrt bis zur Verzweigung Riedbachstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

tag/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.