Unfall in der Stadt Bern – Autolenker nach Kollision in kritischem Zustand Bei einem Verkehrsunfall im Berner Breitenrain-Quartier wurde am Montagabend ein Mann schwer verletzt.

Am Montagabend kam es im Berner Breitenrain-Quartier zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein erstes Auto gegen 20 Uhr auf der Rütlistrasse in Richtung Winkelriedstrasse, während ein zweites Auto auf der Breitfeldstrasse in Richtung Stauffacherstrasse unterwegs war. An der Kreuzung der Rütlistrasse mit der Breitfeldstrasse kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.



Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das erste Auto um 180 Grad und kam auf der rechten Seite zum Liegen. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wurde schwer verletzt. Der Mann wurde zunächst von Drittpersonen betreut, dann von einem ausgerückten Ambulanzteam medizinisch versorgt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht.



Der betroffene Bereich der Breitfeldstraße musste für etwa vier Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Bern regelte den Verkehr und sicherte das auf die Seite gekippte Fahrzeug. Die Kantonspolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen und Umstände des Unfalls zu klären.



pd/tag

