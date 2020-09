Raser in Pieterlen – Autolenker mit 144 km/h in 80er-Zone erwischt Ende August ist der Kantonspolizei Bern in Pieterlen ein Raser ins Netz gegangen. Der Autolenker war mit 64 km/h zu schnell unterwegs. sih/pkb

144 km/h hatte ein Mann in Pieterlen auf dem Tacho, als er eine Verkehrskontrolle in der 80er-Zone fuhr. Bild: iStock

Am 21. August um 1 Uhr ist in Pieterlen ein Autolenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in eine Kontrolle der Kantonspolizei Bern gerast. Der 42-Jährige fuhr mit 144 km/h durch eine 80er-Zone. In einer Befragung Anfang September habe er sich geständig gezeigt, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag schreibt. Er musst seinen Führerschein abgeben und wird sich wegen Raserdelikten vor der Justiz verantworten müssen.