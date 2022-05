Selbstunfall in Hermrigen – Autolenker in kritischem Zustand ins Spital geflogen Am Mittwoch prallte in Hermrigen ein Autofahrer in ein parkiertes Fahrzeug und zweimal gegen eine Mauer. Er musste schwer verletzt aus seinem Wagen befreit werden.

Nach einem Selbstunfall in Hermrigen im Berner Seeland ist am Mittwochabend der Lenker des Unfallautos in kritischem Zustand ins Spital geflogen worden. Sein Auto kollidierte zuvor mit einem parkierten Fahrzeug und einer Mauer, bevor es über die Fahrbahn geschleudert wurde.

Anschliessend prallte das Auto laut einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei erneut gegen eine Mauer und kam zum Stillstand. Einsatzkräfte mussten den Mann aus dem Auto befreien und leisteten erste Hilfe. Die Polizei hat Untersuchungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

Im Einsatz standen ein Team der Rega, ein Ambulanzteam sowie die Regio-Feuerwehr Aarberg.

sda/sih

