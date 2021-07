In Biel – Autolenker flüchtet nach Unfall In der Nacht auf Sonntag kam es in Biel zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Der Lenker des einen Autos setzte seine Fahrt fort. Das Fahrzeug wurde verlassen aufgefunden.

Am Samstag kam es gegen 22.15 Uhr in Biel zu eine Kollision zwischen zwei Autos. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autofahrer auf der Jurastrasse unterwegs. Im Kreuzungsbereich der General-Dufour-Strasse musste dieser an der Lichtsignalanlage warten. Dort kam es zur Kollision mit einem roten Auto, welches auf der Jurastrasse in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Der Fahrer des roten Autos setzte seine Fahrt auf der Jurastrasse fort ohne anzuhalten. Der Flüchtende fuhr gemäss aktuellem Kenntnisstand in die Schwanengasse und weiter über die Brühlstrasse und die Madretschstrasse in die Brüggstrasse. Während der Fahrt dürfte das Auto auf der Brühlstrasse mit einem Strassensignal kollidiert sein. Zudem kam es gemäss Aussagen zu gefährlichen Fahrmanövern.

Das rote Auto wurde durch eine Patrouille an der Brüggstrasse aufgefunden. Der Fahrer befand sich nicht vor Ort. Erste Abklärungen ergaben in der Folge, dass das Auto nicht immatrikuliert und das Kontrollschild als gestohlen gemeldet war.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die das rote Auto gesehen haben und Angaben zu dessen Fahrweise machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei zu melden.

pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.