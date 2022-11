Verfolgungsjagd bei Bern – Autolenker flieht über Kappelenbrücke vor der Polizei Am Samstagmittag rief ein Mann in Hinterkappelen wegen einer Drohung die Polizei, floh daraufhin mit dem Auto vor den Einsatzkräften und wurde im Neufeld festgenommen.

Am Samstag kurz nach 11.50 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern wegen einer angeblichen Drohung nach Hinterkappelen (Gemeinde Wohlen) gerufen. Am Kappelenring fanden die Einsatzkräfte den Mann, der sich gemeldet hatte, allein in einem Auto sitzend vor.

Als sie mit ihm das Gespräch suchten, startete er den Wagen, beschleunigte und flüchtete in Richtung Kappelenbrücke, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Samstagabend schreibt. Die Einsatzkräfte verfolgten mit Blaulicht das Auto, das über die Kappelenbrücke zur Neuen Murtenstrasse bis ins Neufeld davon raste – mit massiv überhöhter Geschwindigkeiten und gefährlichen Fahrmanöver.

Der Flüchtige konnte schliesslich im Neufeld gestoppt und unter Waffenhoheit angehalten werden. Er wurde auf eine Polizeiwache und anschliessend für medizinische Abklärungen ins Spital gebracht, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Dem 46-Jährigen wurde der Führerausweis angenommen. Er wird sich wegen diverser

Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

sih

