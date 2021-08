Unfall in Oberbipp – Autolenker fährt in Mauer und verstirbt Am Freitagmorgen kam es auf der Bielstrasse zu einem tragischen Vorfall. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb der Lenker noch auf der Unfallstelle.

In diesem Kreisel zwischen Oberbipp und Wiedlisbach kam es zum verheerenden Aufprall. Quelle: Google maps

Am Freitagmorgen, 27. August, kam es in Oberbipp zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Kurz vor 10.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Unfallmeldung ein.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto auf der Bielstrasse in Richtung Wiedlisbach unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen im Kreisel Bielstrasse/Baselstrasse zuerst geradeaus fuhr, dann nach rechts von der Strasse abkam und in der Folge dort in eine Steinmauer prallte.

Gesundheitliches Problem als mögliche Ursache

Der Lenker sei von Verkehrsteilnehmenden aus dem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen eines Amulanzteams betreut worden, schreibt die Kapo. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen habe nicht verhindert werden können, dass der 68-jährige Schweizer aus dem Kanton Solothurn noch am Unfallort verstorben sei.

Nebst Polizei und Ambulanz standen die Feuerwehren Oberbipp und Jurasüdfuss im Einsatz, um einen beginnenden Fahrzeugbrand zu löschen, ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden sowie eine Umleitung einzurichten.

Der betroffene Strassenabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dem Unfall ein gesundheitliches Problem vorangegangen sei.

tg

