Selbstunfall am Schallenberg - Autolenker bei Unfall verletzt

In der Region Thun – Autolenker bei Unfall verletzt Am frühen Freitagmorgen ist es in Süderen zu einem Selbstunfall gekommen. Der verletzte Lenker musste aus dem Auto befreit und ins Spital gebracht werden.

In Süderen kam es zu einem Selbstunfall. Symbolfoto: pd

Am Freitag wurde der Kantonspolizei Bern kurz vor 4.10 Uhr gemeldet, dass es in Süderen (Gemeinde Röthenbach i.E.) zu einem Selbstunfall gekommen ist. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autolenker auf dem Schallenberg von Luzern herkommend in Richtung Thun unterwegs gewesen», teilt die Polizei mit.

Auf Höhe einer Linkskurve kollidierte das Auto aus noch zu klärenden Gründen rechts mit der Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam schliesslich quer zu beiden Fahrbahnen zum Stillstand. Der 36-jährige Autolenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste laut Mitteilung durch die aufgebotenen Angehörigen der Feuerwehren Röthenbach, Eggiwil und Langnau aus dem Auto geborgen werden.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der entsprechende Strassenabschnitt gesperrt werden. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

pkb

