Von der Strasse abgekommen – Autolenker bei Selbstunfall in Niederscherli verletzt Am Freitag ist es in Niederscherli zu einem Selbstunfall gekommen. Der Lenker wurde dabei verletzt und musste aus dem Auto befreit werden. Er wurde ins Spital gebracht.

Am Freitag ereignete sich in Niederscherli ein Selbstunfall. Ein Autolenker fuhr kurz nach 13 Uhr auf der Muhlernstrasse von Niedermuhlern in Richtung Niederscherli. Kurz vor der Verzweigung mit der Oberbalmstrasse geriet das Auto laut Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn, durchbrach einen Zaun und kam schliesslich unterhalb eines Abhangs zum Stillstand.

Der verletzte Lenker wurde durch die Feuerwehr Köniz und die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern aus dem Fahrzeug geborgen und von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt während mehrerer Stunden gesperrt werden. Es laufen Ermittlungen zum Unfall.

PD/flo