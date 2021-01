Unfall am Bielersee – Autolenker bei Frontalkollision verletzt Auf der A5 in Twann ist am Freitagmittag ein Auto frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Der Lenker des Autos wurde verletzt.

In Twann geriet ein Autolenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem LKW. Foto: Arthur Sieber

Am Freitagmittag kam es auf der A5 in Twann zu einer Frontalkollision.Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autolenker kurz vor 13 Uhr von Biel herkommend in Richtung Twann unterwegs. Im Bereich der Abzweigung in Richtung Alfermée geriet das Auto aus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der Autolenker erlitt beim Unfall Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam vor Ort wurde er in ein Spital gebracht. Der Lastwagenlenker blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallarbeiten wechselseitig geführt, weshalb es auf der A5 zu Rückstau kam.

Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten musste die Berufsfeuerwehr Biel alarmiert werden. Die Kantonspolizei Bern klärt ab, wie es zum Unfall gekommen ist.

pd/tag