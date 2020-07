Unfall am Gurnigel – Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt Eine Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen einen Töfffahrer, was tödliche Folgen hatte. Nun wurde die Frau zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Michael Bucher

Hier ereignete sich vor drei Jahren die tödliche Kollision. Die Autofahrerin bog auf den Kiesplatz links im Bild ab, als ein entgegenkommender Motorradlenker in ihren Wagen prallte. Foto: Google Streetview

Der Unfall nagt noch immer an der 40-jährigen Frau. Sie atmet erst mal tief durch, als sie von Gerichtspräsidentin Salome Krieger nach dem Verarbeitungsprozess gefragt wird. «So ein Unfall prägt einen», sagt die zierliche Frau mit zusammengebundenen Haaren am Mittwoch vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland. Auto fahren könne sie heute wieder stressfrei. Nur wenn ein Motorrad zügig an ihr vorbeifahre, würden in ihr die Erinnerungen aufblitzen an jenen fatalen Tag vor drei Jahren.