Unfall in Aarwangen – Autofahrerin nach Kollision mit Zug verletzt Am Freitag ist in Aarwangen eine Autolenkerin mit ihrem Fahrzeug mit einem Zug zusammengestossen. Die Frau wurde leicht verletzt.

In Aarwangen sind am Freitag ein Auto und ein Zug zusammengestossen. Die Lenkerin des Personenwagens wurde dabei leicht verletzt.

Die Meldung der Kollision an der Langenthalstrasse in Aarwangen sei um etwa 16 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Demnach bog die auf der Langenthalstrasse von Niederbipp herkommende Autolenkerin über die Geleise zu einer Tankstelle ab. Dabei sei es aus noch unbekannten Gründen zur Kollision mit der in die gleiche Richtung fahrenden Zugskomposition gekommen.

Die Autolenkerin sei leicht verletzt worden, sie habe sich selbständig ins Spital begeben. Im Zug sei nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt worden.

Die Bahnstrecke war laut Mitteilung während den Unfallarbeiten für die Dauer von rund eineinhalb Stunden blockiert. Der Verkehr auf der Langenthalstrasse sei durch die Feuerwehr Aare wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt worden. Die Feuerwehr habe auch zur Bergung des Unfallautos beigetragen. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zum Unfall auf, wie es weiter hiess.

SDA/tag

