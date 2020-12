In Hausmauer gefahren – Autofahrerin bei Selbstunfall in Schnottwil verletzt Eine 35-Jährige Autolenkerin kam am Sonntagabend in Schnottwil SO von der Strasse ab und prallte in eine Mauer. Beim Unfall wurde sie leicht verletzt.

Die Autofahrerin kam in Schnottwil aus unbekannten Gründen von der Strasse ab und prallte in ein Haus. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Eine 35-jährige Autofahrerin ist am späten Sonntagabend in Schnottwil SO verunfallt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei wurde sie leicht verletzt.

Zum Selbstunfall kam es gegen 23.40 Uhr auf der Bernstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Die Frau kam nach rechts von der Strasse ab und fuhr in eine Stützmauer. Darauf geriet das Auto auf die andere Strassenseite und prallte in ein Haus.

Der Rettungsdienst brachte die 35-Jährige ins Spital. Mit einem Kran wurde das Auto geborgen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unbekannt.

SDA/flo