Anderes Auto auf der Motorhaube – Autofahrer bei Kollision in Rickenbach verletzt In Rickenbach SO sind am Dienstag bei einem Abbiegemanöver zwei Autos zusammengestossen. Ein Lenker wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.

Der Fahrer des weissen Autos wurde beim Unfall in Rickenbach SO leicht verletzt. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos ist am frühen Dienstagabend in Rickenbach SO ein Lenker leicht verletzt worden. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn hatte der andere Autofahrer kurz vor 17.50 Uhr beim Einbiegen in die Industriestrasse West den beim Unfall verletzten Lenker übersehen. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppunternehmen transportierte beide Autos ab.

SDA/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.