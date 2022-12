Unfall in Zwieselberg – Autofahrer stirbt nach Kollision Am Sonntagabend ist ein Auto in Hani von der Strasse abgekommen und in eine Mauer geprallt.

Zwieselberg aus der Luft. Foto: Bruno Petroni

Kurz vor 17 Uhr wurde der Kantonspolizei am Sonntag gemeldet, dass sich in Zwieselberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Mann mit einem Auto auf der Simmentalstrasse in Richtung Gwatt», wie es in einer Kapo-Mitteilung vom Montag heisst.

Demnach sei das Auto in einer leichten Linkskurve in der Ortschaft Hani von der Strasse abgekommen und frontal in eine Mauer geprallt. «Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen von Drittpersonen und umgehend ausgerückter Rettungskräfte» sei der 61-jährige Fahrer aus dem Kanton Bern noch auf der Unfallstelle verstorben.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Hergang und zu den Umständen des Unfalles aufgenommen.

PD

