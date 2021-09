Anhänger in Frontscheibe – Autofahrer stirbt nach Frontalkollision in Pieterlen Am Dienstagabend ist in Pieterlen ein Auto auf die Gegenfahrbahn

geraten und dort mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeugs

kollidiert. Der Autofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Das Auto kollidierte mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Foto: Arthur Sieber

In Pieterlen ist am frühen Dienstagabend ein Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in einen Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeugs geprallt. Trotz sofortiger Hilfe verstarb der Autolenker auf der Unfallstelle.

Die formelle Identifikation des Toten steht noch aus, wie Polizei und Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Mittwoch mitteilten. Der Unfall passierte um zirka 16.30 Uhr auf der Bielstrasse im Dorfzentrum von Pieterlen.

Das beschädigte Auto lässt die Wucht des Aufpralls erahnen. Foto: Arthur Sieber

Ein zufällig anwesender Passant mit medizinischer Ausbildung leistete erste Hilfe. Die wenig später eintreffenden Rettungskräfte konnten den Verunfallten aus dem Fahrzeug befreien. Trotz versuchter Reanimation konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

chh/sda

