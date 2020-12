Hintergründe noch unklar – 51-jähriger Deutscher rast in Trier durch Fussgängerzone – zwei Tote In der westdeutschen Stadt Trier hat ein Autofahrer bei einer Amokfahrt mindestens zwei Menschen getötet, unter anderem ein kleines Mädchen. Der Fahrer wurde festgenommen. SDA/sho UPDATE FOLGT

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Foto: Harald Tittel (DPA / AP / Keystone)

Bei dem Autofahrer, welcher am Dienstag in der westdeutschen Stadt Trier mehrere Personen erfasste, handelt es sich um einen 51-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Trier-Saarburg, wie die Polizei Trier am Dienstagnachmittag vor der Presse bekannt gab. Der Mann habe sich bei der Verhaftung gewehrt. Er werde derzeit vernommen. Im Moment könne man noch nichts zur Motivation des mutmasslichen Täters sagen, teilte ein Pressesprecher mit.

Der Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe, sprach von einem «Bild des Grauens. Es war einfach nur schrecklich», meinte Leibe betreffend des Anblicks vor Ort. Er habe einen Kinderschuh auf der Strasse liegen sehen. «Das Mädchen dazu ist tot», sagte er unter Tränen. Auch die Polizei bestätigte, dass mindestens ein Kind unter den Toten sei.

Es bestehe aber keine Gefahr mehr, teilte die Polizei Trier mit. Die Stadt wurde abgesperrt. Derzeit seien die Einsatzkräfte dabei, Spuren zu sichern, weshalb die Bevölkerung gebeten werde, die Fussgängerzone nicht zu betreten.

Augenzeuge: Menschen sind durch die Flug geflogen

Die Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Der Südwestrundfunk berichtete unter Berufung auf den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe, dass mindestens zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere teils schwer verletzt worden seien. Leibe sprach gegenüber Journalisten vor Ort von einem «Amok-Fahrer».

Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen beschädigte Geschäfte in der Fussgängerzone und einen am Boden liegenden Verletzten sowie ein Rettungsfahrzeug. Der «Triersche Volksfreund» zitierte einen Augenzeugen, der von einem Range Rover Geländewagen sprach, der in die Zone gerast sei. Menschen seien durch die Luft geflogen. Ein Hubschrauber kreise über dem Gebiet.