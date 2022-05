Von der Strasse abgekommen – Autofahrer landet bei Unfall in Thörishaus auf Bahngleis Bei einem Selbstunfall kam ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag in Thörishaus von der Strasse ab und geriet aufs Bahngleis. Er wurde leicht verletzt.

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Selbstunfall in Thörishaus von der Strasse abgekommen und auf den naheliegenden Bahngleisen gelandet. Der Lenker wurde leicht verletzt. Der Bahnverkehr war kurzzeitig beeinträchtigt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 00.30 Uhr auf der Freiburgstrasse in Thörishaus (Gemeinde Köniz), wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Demnach war der Autolenker von Thörishaus in Richtung Bern unterwegs.

Kurz nach der Verzweigung zum «Halenstutz» geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, überquerte einen Parkplatz und einen Grünstreifen, ehe es über eine Böschung hinunterflog und schliesslich auf den Bahngeleisen zum Stillstand kam. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Ein Güterzug touchierte später Trümmerteile des Fahrzeuges.

Drittpersonen halfen dem Autolenker aus dem Fahrzeug und betreuten diesen bis zum Eintreffen eines Ambulanzteams. Der Mann wurde beim Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs laufen.

Der Zugverkehr war kurzzeitig beeinträchtigt. Während den Unfall- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf der Freiburgstrasse zuerst wechselseitig geführt, später war die Strasse während rund zwei Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern standen die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, die Feuerwehr Köniz sowie Mitarbeitende der SBB im Einsatz.

SDA/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.