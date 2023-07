In Oberdiessbach angehalten – Autofahrer hatte ein Kilo Kokain an Bord Bei einem 29-Jährigen wurde bei einer Polizeikontrolle rund ein Kilo Kokain gefunden. Er befindet sich in U-Haft. SDA

Eine Frau konsumiert Kokain in ihrer Wohnung. (gestellte Aufnahme) Symbolbild: Keystone

Die Kantonspolizei Bern hat Mitte Juni in Oberdiessbach einen 29-jährigen Autofahrer gefasst, der rund ein Kilogramm Kokain dabei hatte. Das haben die Polizei und die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Montagvormittag mitgeteilt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Polizisten hatten am Abend des 16. Juni bei der Ziegelei in Oberdiessbach ein Auto kontrollieren wollen. Dabei stiessen sie auf einen Block der unbekannten Substanz. Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Uni Bern hätten danach gezeigt, dass es sich bei der sichergestellten Substanz um Kokain handelt.

