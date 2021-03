Unfall in Oberhofen – Autofahrer fährt Mädchen an und begeht Fahrerflucht In Oberhofen am Thunersee ist am Montag ein Kind von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Lenker fuhr einfach davon.

Ein Unbekannter am Steuer eines gelben Autos hat am Montagnachmittag in Oberhofen BE ein Kind angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Das Mädchen war mit dem Velo unterwegs und wurde leicht verletzt. Es begab sich selbst ins Spital.

Bei dem Zusammenprall auf einer Kreuzung stürzte das Mädchen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Dabei geriet das Velo teilweise unter das Auto. Dessen Lenker setzte zurück und fuhr ohne sich um etwas zu kümmern davon.

Die Polizei sucht Zeugen.

SDA/flo