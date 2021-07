Kollision in Konolfingen – Autofahrer bei Unfall schwer verletzt In Konolfingen sind in der Nacht auf Sonntag zwei Autos zusammengestossen. Ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Fünf weitere Personen wurden zur Kontrolle in Spitäler gebracht.

In der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr stiessen in Konolfingen zwei Autos zusammen. Die beiden Fahrzeuge fuhren auf der Burgdorfstrasse vom Dorfzentrum Konolfingen in Richtung Grosshöchstetten gefahren, als es zwischen den beiden Verzweigungen Brunnhaldenstrasse und Unterdorfstrasse bei einem Abbiegemanöver aus noch zu klärenden Gründen zur seitlich-frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der Lenker des einen Autos erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort zunächst durch herbeigeeilte Ersthelfer betreut und später durch die aufgebotenen Rettungskräfte medizinisch versorgt. Schliesslich wurde der Mann mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die fünf Insassen des anderen Autos wurden zur Kontrolle ebenfalls in Spitäler gebracht.

Die Burgdorfstrasse musste während zirka viereinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung via Zäziwil wurde eingerichtet. Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Umständen des Unfalls sind im Gang.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.